468方案 勞方稱未盡善盡美 資方指成本壓力增

【本報訊】勞工顧問委員會就《僱傭條例》下的「418連續性合約規定」達成共識，將4周工時合一計算，僱員於4周工作滿68小時，可享有僱傭福利。勞顧會僱員代表林偉江昨在電台節目表示，方案可以接受，但未盡善盡美，憂僱主為省僱員提供福利而刻意規避。期望規定放寬後讓逾萬名勞工受惠，相信有助推動婦女及中年人士投入勞工市場。

另外，勞顧會僱主代表陳偉聰在同一個電台節目上則表示，規定修改後，資方需花更多成本聘請兼職員工，成本壓力增加，期望當局盡快改善經濟，若有生意，僱主不怕增聘人手。現時勞工短缺嚴重，期望借助修改有關規定，釋放更多勞動力。稻苗飲食專業學會會長徐汶緯亦表示，有關規定門檻降低後，飲食界僱主或寧願提高時薪，令兼職員工不會觸及長期僱用的界線，以免支付龐大長期服務金開支，料新規定令飲食業成本增加一成。

達共識 4周工時合併計算 根據現行規定，僱員如果受僱於同一僱主工作滿4周，每周滿18小時，就可被視為以「連續性合約」受僱，如符合《僱傭條例》的條件，可享有法定假日薪酬、有薪年假及疾病津貼等僱傭福利。新共識則將相關規定放寬至以4周工時合計為一個計算單位，而4周工時門檻則定為68小時，較現時規定減少4小時。