每3年查註冊教師案底 議員質疑不足

【本報訊】教師專業操守及專業發展引來社會關注，立法會教育事務委員會昨討論相關議題，去年共有171宗教師違反專業操守、被局方採取跟進行動的個案，當中47名教師被取消註冊，較前年的21人倍增。有議員關注會否將每3年為所有註冊教師進行刑事紀錄查核變得更頻密，以及詢問為何3年來愈來愈多老師犯事，教育局局長蔡若蓮表示，目前有持牌人士未擔任教師一職，因此沒有就相關刑事紀律匯報。

2023年有47人取消教師註冊，13人發出譴責信，69人書面警告，13人書面勸喻，29人口頭提示／紀錄在案。教育局表示2023年採取行動的個案明顯增加，主要由於2021/22學年落實的加強措施，每3年為所有註冊教師進行刑事紀錄查核所發現的個案。有多位議員關注47取消教師註冊所犯類別的比例，蔡若蓮指有41人違法，3宗屬於超越師生關係，兩宗在課堂播放或觀看色情片，一宗為發布不適當貼文、不當行為。

不主動查仇恨言論 研有時限停牌 議員陳振英在會上詢問目前政府推廣智慧城市，為何查核刑事紀錄需要每隔3年，而非實時，又詢問有沒有就社交媒體發表仇恨言論的監察機制。蔡表示就仇恨言論如收到投訴會按情況處理，但不會主動檢查。

議員林振昇則關注會否給予機會讓老師改過，稱「唐英傑都做咗升旗手」，如教師若干年都未有再犯、良好紀錄，是否也能在學校擔任崗位。蔡表示如教師涉及刑事罪行、性犯罪，會基於保護學生，不會再讓該人重返校園，但如屬於能力、資格方面，正研究會否有時限停牌，例如3年後誠信悔改，又符合能力可再擔任教師可復牌，而目前暫時未有被取消註冊的人再申請。