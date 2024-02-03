課時重數理輕文史 教局：個餅得咁大

【本報訊】教育局表示致力支援學校推動體育及藝術教育，透過持續更新課程指引、發展學與教資源、提供教師培訓，支援學校為學生提供優質的體育及藝術教育。但有議員表示學校課時仍然「重數理，輕文史藝術」，而目前學校功課量指引形同虛設，詢問當局能否保證將來學生可以「每日一小時運動，每日少於一小時功課」，不過教育局副局長施俊輝指簡單量化時間並不合理，學校也需要照顧不同學習差異的學生。

壓力根源 功課量指引虛設 議員朱國強表示課時分配重數理，輕文史藝術，詢問如何改善。施表示課時問題很多科目「總係覺得可以多啲」，但「個餅得咁大，呢度加另一邊減」，稱學校可因應校本彈性處理課時，而除課堂外，學生可透過全方位學習經歷、課後活動豐富經歷。

議員狄志遠表示雖然學生鍾意運動藝術，但學校追求成績，家長追求功課量，導致學生壓力大，又指現時功課量指引形同虛設，詢問政府如何管控，確保每日一小時運動，每日少於一小時功課。

倡藉體育藝術提升抗逆力 施認為每日運動不單止局限在學校內，短期政府可給予建議學校如何達到運動量，但認為簡單量化時間不合理，因對於不同能力同學花費的時間有分別，學校需要照顧學習差異。

另外，議員陳仲尼指目前網絡流行「科目三」舞蹈，建議教育局可舉辦「科目三」活動，讓學生認識更多中華文化，又指近來學生自殺個案增加，詢問可否透過中小學體藝科提高學生抗逆能力。施表示樂意和學校推動「科目三」，但指熱潮有一段時間，相信學校了解後覺得合適可以推動，又表示認同體育和藝術可提升抗逆能力，改進精神健康，轉變同學思維。