增建兩留宿幼兒中心 年添380緊急名額

【本報訊】《強制舉報虐待兒童條例草案》委員會下周一（5日）開會，據政府最新文件披露，社會福利署已着手增加兒童住宿照顧服務名額，除已公布將新增的一間留宿幼兒中心外，另籌備增設另一間留宿幼兒中心，兩間中心均會在條例生效前啟用，每年合共可提供額外96個名額，共服務380兒童提供緊急住宿服務。此外，政府會加強寄養家庭培訓及獎勵，4月起照顧家庭每月可獲獎勵金額上升一倍。

4月起寄養家庭1.1萬獎勵金 文件指出，社署會加強對寄養家庭的支援及培訓，以增加緊急住宿照顧服務及一般住宿照顧服務，包括會在4月大幅提高寄養家庭獎勵金，普通照顧由每月約5,000元，增加超過一倍至約1.1萬元，以鼓勵更多熱心人士參與成為寄養家庭；至於緊急照顧則由每月約6,600元，增加一倍至約1.3萬元，並為照顧有特殊學習或照顧需要兒童的寄養家庭提供額外支援，包括及早安排評估，以及合適的專業康復治療或訓練等。

至於對受虐兒童及其家庭的專業支援，社署會為懷疑受虐兒童及其家庭提供個案及小組輔導、家居導向及臨床指導等服務，加強專業支援，並會以家庭為基礎，因應父母或照顧者所面對的困難，以家居導向的形式提供督導，協助他們學習正面的育兒方式，促進家庭復原，重建親子關係，降低虐兒機率。