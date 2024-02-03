改善培訓社區保母 歎慢板第4季出爐

虐嬰案轟動 將2層機制上堂18句鐘 早前有一名9個月大女嬰懷疑被虐，涉案保母被捕，社會福利署其後證實有關人士是社區保母。社會福利署署長李佩詩昨日表示，事件仍在調查中，撇開有關個案，社署已計劃今年第4季就社區保母計劃推出兩層架構的培訓制度，內容由署方議定。第一層訓練需14小時，第二層則為4小時，所有擔任社區保母的人士入職前必須接受培訓，完成培訓後需接受並通過考核，培訓期間每人每小時可獲40元（第一層）及60元（第二層）的津貼，該署不擔心有意投身社區保母計劃的人會因此卻步。

李佩詩昨日被問及仁愛堂社區保母涉虐兒案，僅稱執法部門仍在調查，現階段不宜評論個案，亦未必適合作出揣測。她同時澄清，社區保母並非如坊間所指只需接受兩小時訓練，現時社署有要求他們接受4小時訓練，每年亦設重溫課程，但承認「一定有改善空間」。當局未來亦會加強監管，包括會不定期突擊前往視察保母工作情況等。

李介紹今年第四季推出的兩層培訓機制，培訓第一層為基本培訓，約14小時，培訓內容包括學習照顧兒童技巧、心理狀況、如何辨識虐兒及應對突發情況等；至於針對部分要照顧有特殊教育需要的孩子，保母則需要再上多約4小時的第二層培訓，學習更多照顧知識，譬如如何處理兒童的脾氣。

社署副署長（服務）黃國進補充，兩層培訓均設評核，所有人擔任社區保母前必須接受培訓，並通過考核，如不合格需重新考試。被問到社區保母需長時間培訓會否失去吸引力，令有意參加者卻步，黃表示，社區保母培訓設有獎勵金津貼，以每小時計算，其中第一層培訓為每小時40元，第二層培訓為60元，故不太擔心無人參與。

照顧者支援熱線 迄接逾萬宗求助 另外，李佩詩亦在聚會中回顧及展望社署於安老及復康方面的工作，提到去年9月展開的「24小時照顧者支援熱線」，自熱線推出至今，已接獲逾萬宗求助，當中30%屬情緒支援求助。繼首個社區客廳設於深水埗後，政府亦正積極鼓勵商界於較多劏房集中的地方，譬如在油尖旺、九龍城等設立更多社區客廳。而今年3月起，「關愛隊」將以荃灣及南區作試點，協助揪出隱蔽照顧者。

上月26日，屯門一名9個月大女嬰日前懷疑被虐，腦有血塊兼左眼腫脹，陷入昏迷，情況危殆。執法人員經初步調查後，以涉嫌「虐兒」罪拘捕一名女保母。社署其後證實被捕者為社區保母，由仁愛堂負責管理。女保母早前剛完成培訓，被虐女嬰是其首名照顧兒童。