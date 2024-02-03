損手百萬計 區區蝕讓離場

二手樓價指數走勢

【本報訊】利淡樓市因素持續湧現，代理行一份二手屋苑樓價指數顯示，本港樓價由約兩年半前的高位急瀉逾23%，市場估計短期內樓價仍會反覆向下。有買入港島西灣河私樓約13年的業主，都要帳面蝕讓約140萬元離場。

反映主要二手屋苑價格走勢的中原城市領先指數最新報146.81點，按周微升約0.17%，但較2021年8月歷史高位191.34點已大幅回落。其中，港島及新界西區樓價指數，按周分別跌約0.28%及約0.73%。該行相信樓價跌勢未變，短期繼續反覆下調。

過往港島中上價住宅樓價最為保值，惟面對跌市，區內中產業主都要頻頻蝕讓。中原陳凱超表示，上述損失單位為港島‧東18高層C室三房戶，實用面積約531方呎，原業主急於沽貨，不惜以「蝕本價」800萬元放盤，最終以705萬元沽出，成交呎價約13,277元，較2011年846萬元購入價，帳面需蝕141萬元，單位貶值約17%。

逸樺園放盤8個月累劈260萬始甩手 鰂魚涌有二手屋苑更罕現15年來首宗蝕讓。該行張略欣續稱，區內逸樺園1座中層D室兩房單位，實用面積約614方呎，原先叫價1,450萬元，市場放盤8個月，累減260萬元，才以1,190萬元沽出，呎價約19,381元。原業主2018年底購入，逾5年帳面蝕讓105萬元。資料顯示，屋苑對上一宗蝕讓要追溯至2009年即金融海嘯後。

事實上，新樓供應過盛，早為樓市增添壓力。近年最多新盤落成的將軍澳，已成為蝕讓重災區，其中2021年底才正式開售的海茵莊園，首錄二手轉讓即勁蝕個案。市場消息透露，該盤2座中層一房單位，實用面積約283方呎，剛減價至410萬元成交，呎價約14,488元。原業主持貨不足3年賣樓，帳面蝕約257萬元，樓價大幅貶值逾38%。

同區指標屋苑新都城情況相若。利嘉閣鄧達榮指，項目2期3座中層G室，日前以540萬元成交，呎價約14,876元，原業主在2018年以約630萬元買入，帳面損手約90萬元。