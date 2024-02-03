十八鄉擬建公營屋 申放寬地積比供近千伙

【本報訊】本港房屋市場呈失衡狀態，私樓因樓價插水而需求減少，公屋則持續爭崩頭。房屋委員會近日向城規會提交申請，計劃於元朗十八鄉路路旁的政府土地，略為放寬地積比率及建築物高度限制至最高總地積比率7.2倍，及最高建築物高度限制至40層，以作公營房屋發展及社會福利設施發展。擬議公營房屋發展料可建成944個單位，估計容納約2,550人，預計最快可於2028/29年度落成。

房委會表示，該地盤受限於最高住用地積比率5倍，或最高非住用地積比率9.5倍，及建築物高度限於25層。為提升公營房屋用地的發展密度，房委會建議申請地盤的最高住用地積比率5.0倍增加至6.5倍，即增加30%，及非住用地積比率0.7倍，合共至最高總地積比率7.2倍。

可建高度增至40層 另外建議放寬建築物高度限制由25層至40層。申請地盤在擬議增加的發展密度和高度下，可提供約944個公營房屋單位，即額外增加約244個單位，增幅約為35%。

此外，擬議公營房屋發展將預留5%樓面面積作社福設施，包括興建一間體弱長者家居照顧服務隊處所，及一間中途宿舍。