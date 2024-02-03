要聞港聞

11萬私宅湧至 一刀插入樓市

資產貶值，拖累本港多個行業。 資產貶值，拖累本港多個行業。
資產貶值，拖累本港多個行業。
撤辣失機 經濟等死
本港樓市毫無起色，新盤去貨緩慢，新供應卻源源不絕，根據房屋局截至去年12月底最新數據，未來3至4年一手私人住宅潛在供應增至約10.9萬伙，按季增約2,000伙，連漲兩個季度，創出歷史新高。私樓湧現有如一刀插入樓市，業界認為一手貨尾積壓下，發展商繼續減價沽貨，樓價備受下調壓力，現時才撤辣幫助未必太大。錯過了撤辣的好時機，經濟復甦可謂難上加難。
房屋局發言人指出，上述私宅潛在供應當中，已落成但仍未售出現樓單位佔約兩萬伙，按季再增2,000伙，而建築中單位則有約8萬伙，扣減已預售的約9,000個單位，待售樓花數量約7.1萬伙，亦比對上季多出約3,000伙。無論現樓貨尾或待售樓花數量，均為有紀錄高位，反映新盤銷售緩慢，以致一手存量增加。
潛在供應新高 未來4年應市
期內已批出土地並可隨時動工的「熟地」單位則按季減少約2,000伙，最新報約1.8萬伙。另該局估計，整體潛在供應中，佔約9.3萬伙為實用面積少於約753方呎中小型戶，佔整體供應量約85%，比率按季回落約一個百分點。預計未來數月將有8幅住宅用地轉為熟地，可提供約4,900伙。隨着政府持續有序地增加房屋土地供應，當局相信未來3至4年私人住宅預計供應量，將維持在較高水平。
清貨壓二手樓價 負資產勢增
此外，去年私宅施工量亦大幅上升，全年錄約1.7萬伙，較2022年增加約6,000伙或約54.5%，單計上季則有約5,500伙，按季亦大增約71.9%。而去年落成量則按年下跌約34.4%至約1.39萬伙，以季度作比較，去年第4季則按季上升約52%至約3,800伙。
美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，去年落成量大跌，理應未會對現樓貨尾量帶來上升壓力，惟經濟復甦不似預期，即使發展商相繼減價，新盤定價比同區二手樓有折讓，銷情依然不甚理想。在落成少、賣樓更少下，以致現樓貨尾上升。發展商若要加快出貨，相信要進一步下調開價，此舉將會令二手樓價受壓，負資產數字進一步向上，形成惡性循環。
泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，未售現樓單位量升至兩萬伙高位，而建築中的樓花單位增加，但當中已預售伙數則維持不變，反映新建項目的整體發展速度並未有減慢，惟一手銷售卻出現放緩。他又指，以最新公布的潛在供應量計算，攤分平均每年約兩萬至3萬多伙，而去年一手成交則只有一萬多伙，相信發展商會有出貨壓力，定價不會太進取。認為即使政府於財政預算案為樓市撤辣，對樓價幫助未必有太大，始終貨尾積存量較多。
華坊諮詢評估資深董事梁沛泓亦同意，整體私宅潛在供應錄得增長，主要是新盤去貨量少所致。事實上，去年第3、4季一手交投量減慢。而上季施工量更多達約5,500伙，亦會對未來樓價構成壓力。
樓價跌跌不休，有心置業者亦被嚇怕。樓價跌跌不休，有心置業者亦被嚇怕。
樓價跌跌不休，有心置業者亦被嚇怕。
私樓供應量創新高，扭轉過去幾年供不應求的情況。私樓供應量創新高，扭轉過去幾年供不應求的情況。
私樓供應量創新高，扭轉過去幾年供不應求的情況。
一手私人住宅潛在供應量季度統計一手私人住宅潛在供應量季度統計
一手私人住宅潛在供應量季度統計
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc