笑看天下：戲子總統必敗之理

打仗時期，最忌軍心不穩。呢，俄烏戰事打咗就快兩年，烏克蘭戲子總統澤連斯基對住俄羅斯總統普京，根本形象懸殊，普京強人本色盡露，戲子總統則一味伸手求援助，可惜即使美國及西方多國鼎力支持，戲子總統就是不爭氣，烏克蘭去年夏季對俄羅斯發動所謂「大反攻」，進展卻未如理想，期間又爆出該國軍方喺採購武器過程中貪污約3億港元，涉案人員包括國防部前任和現任高級官員。

最近，英國傳媒引述消息稱，澤連斯基曾要求武裝部隊總司令扎盧日內調任國防顧問，惟遭後者拒絕。據說澤連斯基已向扎盧日內表明，無論他是否接任這一職務，他都將被解除目前職位（武裝部隊總司令）。如果傳言屬實，當係俄烏戰事兩年來烏克蘭軍事領導層最大嘅人事變動。之不過，消息於社交網站出現後，澤連斯基的發言人和國防部均否認報道，扎盧日內亦冇回應事件。

空穴來風，未必無因。事實上，澤、扎二人不咬弦嘅傳聞一直甚囂塵上，尤其去年烏克蘭大事宣傳反攻行動，卻未能奪回失地、切斷俄羅斯通往克里米亞大橋等目標後，扎盧日內接受英媒採訪時形容戰事已陷入僵局，換言之，烏軍難有寸進，澤連斯基對此大為不滿，雙方關係益發緊張。

之不過戲子總統本身形象麻麻，貿貿然撤換扎盧日內，或會引來軍人及民眾不滿，皆因扎氏深得支持。去年尾烏克蘭有民調顯示，88%受訪者信任扎盧日內，信任澤連斯基的只有62%。可以想見，澤連斯基完全沒有自知之明。《孫子兵法》嘗言：「知己知彼，百戰不殆；不知彼而知己，一勝一負；不知彼不知己，每戰必殆。」今戲子總統不知彼更不知己，焉有不敗之理？