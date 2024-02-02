撥亂反正：蓬佩奧的真實謊言

隨着美國大選臨近，當地政界近日掀起新一輪的恐中反華熱潮。其中由共和黨佔多數的眾議院，近日又舉行了多場未審先判的聽證會，聽取多名美國國安部門的現任或前任高層，講解他們對中國利用網絡以至人肉滲透美國的看法，並借機批評民主黨拜登政府對中國是何等軟弱無能，未能保護美國的國家和國民安全云云。

作為反擊，民主黨同日向個別友好傳媒放風，指稱中國國家主席習近平已向拜登保證不會干預美國大選。其實中方的一貫說法，是中國既沒有、亦無意干預美國的任何選舉，並反過來敦促美方不要干預台灣選舉。而事實上，正如某位本港地產商日前指出，不論是共和黨的特朗普或民主黨的拜登掌權，美國都不會對中國好，亦難以估計哪一方會對中國更差，那還有甚麼好干預呢？

值得一提的是，聽證會的其中一位證人，是在特朗普時代先後擔任中央情報局局長與國務卿的蓬佩奧。他形容中共「真的邪惡」，聲稱美國每一個政府部門、層級、州份，以至是私營機構和家長組織等等，都已經或正被中國入侵。對於他被指在《港區國安法》實施後，拒絕出手營救黃之鋒等香港黑暴分子，他則滿臉苦衷地說，美國當時可以做得更多和更好。

蓬佩奧自2021年跟隨特朗普下台，便轉行近乎全職唱衰中國。可能由於他因香港與新疆問題而遭中國制裁，更可能純粹是為了搵飯食，包括被揭收取巨款訪台及為反華智庫撰寫制裁報告。再加上他曾在大學演講中忽然吃了「誠實豆沙包」，直言中情局的工作就是「撒謊、欺騙、偷竊」，並藉此造就了美國今天的「榮耀」。他所講的到底哪一句是事實，哪一些是謊言，可能連他自己都已糊塗了。