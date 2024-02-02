自成一家：聯合國改革說易行難

以巴去年10月爆發衝突後，以色列一直拒絕外界的停火呼籲，近來又拒絕建立巴勒斯坦國的建議。歐美主要大國對以色列霸凌攻擊巴勒斯坦的行徑視若無睹，引發全球愈來愈多人反感。而聯合國作為世界上最大的政府間國際組織，在事件中軟弱的表現也讓人產生疑問：聯合國到底有多大的效力？

聯合國未能發揮應有角色已是老掉牙的問題。聯合國成立於二戰後的1945年，原本是要取代國際聯盟，為各國提供交流和外交平台，防止全球戰爭再次發生。然而聯合國5個最有權力的成員國──常任理事國，並非由一國一票選舉產生，不符合民主平等精神。而常任理事國附帶的否決權制度安排，更令聯合國淪為大國爭取自身利益的場地。

譬如，冷戰期間前蘇聯經常在安理會投反對票，近年美國多次動用否決權。過去3個月，儘管大多數國家在聯合國呼籲以色列停火，議案均被以色列的堅定支持者美國否決，以致加薩每天還在上演無辜平民被屠殺的情景。可以說，各大國長期以來多次動用否決權，大大削弱了安理會的權威。

相比安理會，作為聯合國6個主要機構之一的聯合國大會，是由全體聯合國會員國組成。該組織實行一國一票制，即由一個國家一張選票選出大會主席，反而更能體現各國主權平等的精神。可惜與安理會決議不同的是，聯大的決議只是建議，沒有約束力。換言之，聯大的權力很小。

近年愈來愈多國家質疑安理會缺乏民主的運作機制並要求改革，包括擴大常任理事國數目。但這個問題涉及到現任五大成員國權益，五大國各有盤算，聯合國改革恐怕說易行難。在現實的國際形勢下，其他小國也只能無奈接受。