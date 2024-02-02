冰鑑春秋：沒穿內褲的民進黨

大陸民航局日前宣布，取消M503航路北向南帶偏西飛航，並且啟用W122、W123由西向東飛航。對此，台灣民航局表示這將嚴重影響台灣的飛航安全、升高區域風險，除了嚴正抗議外，還嗆聲一切後果自負。還有軍事專家出來指稱，這將大幅縮短台灣空軍的反應時間，對台灣空防造成更進一步的壓迫。這到底是怎麼回事？

其實早在2015年，大陸由於航路擁塞，便向國際民航組織（ICAO）申請增闢M503航路與W121、W122、W123西向東飛航，並獲得ICAO的同意。當時在野的民進黨反應激烈，認為這會威脅到台灣的安全，於是馬英九政府與大陸展開磋商，最後兩岸協議M503航路採由北向南單線飛行，並向西偏移6浬，若遇緊急事故，也一律偏西閃避。至於W121、W122、W123則不啟用，未來若有需求再由兩岸協議。

結果民進黨對此仍舊極度不滿，大罵馬英九喪權辱國，時任立委陳其邁更譏笑國民黨輸到脫褲，只剩下內褲！現在兩岸關係丕變，大陸單方面決定逕行恢復原先ICAO核准的航路，民進黨卻一籌莫展，只能嘴炮，豈非輸到連內褲都沒有了呢？

至於綠營與軍事專家宣稱的影響空防安危，海峽中線距台最近約36浬，M503再往西偏4.2浬，也就是最近約40.2浬。而在佩洛西訪台後，解放軍大幅進逼，現在機艦經常性在距台24浬附近出沒，如果這樣民進黨都宣稱一切在掌握之中，那麼距離更遠的民航機，又能造成甚麼樣的威脅呢？

說穿了，大陸就是用恢復M503航路製造台灣政治壓力，而綠營也用政治回擊。只是民進黨到底要如何讓大陸「後果自負」？難道敢擊落民航機嗎？空言恫嚇不過是自取其辱罷了。