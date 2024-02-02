橫眉冷看：不必向外國巨星獻媚

香港銳意要成為盛事之都，卻被批評經常錯過很多盛事。美國的樂壇天后Taylor Swift紅得發紫，去年更被選為《時代》雜誌年度風雲人物。到了今年，這位天后的影響力更上一層樓，如今美國快要開展總統選戰，據當地民調顯示，最少有18%的選民會跟隨Taylor Swift走，她屬意於哪一位候選人，人們就會把票投給誰。目前Taylor Swift正舉辦世界巡迴演唱會，但原來亞洲的第一站，她本想選擇香港，奈何特區相關部門沒有積極提供協助，才使這場盛事最終被別的城市奪去。

很多人怪責港府，指相關部門辦事不力，眼見鴻鵠飛臨，卻平白錯過，但平情而論，要請動像Taylor Swift一般的人物到香港舉辦演唱會，若然成功，固然是一事之盛。不過，即使無緣的話，也不必過於勉強，超級巨星往往派頭十足，其實也不容易伺候。2021年，荷里活巨星妮歌潔曼曾來港拍攝劇集，當時港府事事遷就，新冠疫情期間須執行的防疫條例，在妮歌的團隊身上，亦獲得豁免。如今事隔兩年多後，該劇集在網絡上推出，內容卻反倒是「唱衰」香港的。以此看來，豈不是「貼錢買難受」！

不少國際巨星要到某地登台，據說開出的條件十分苛刻，要提供免費場地、免費住宿，他們大駕所到之處，最好還要有警車開路，香港跟一般城市不同，何必如此卑躬屈膝。世界上很多城市的演唱場地長期空置，即使免費送出，實際上也是不賠。香港則不同，演唱場地經常不足，中、港、台三地的歌星想出錢租場，往往也不能如願。若港府還要主動介入，將場地奪來，免費讓予外國歌手，此舉亦有欠公允。要是讓我說，特區與其考慮如何爭奪外國巨星來港演唱，不如先研究如何增添演唱場地才是正經。