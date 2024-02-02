強詞有理：美國露怯

自從爆發伊斯蘭革命推翻獨裁的巴列維王朝後，伊朗政權便成為美國的眼中釘，華盛頓做夢也想除掉它。但幾十年來一直不敢動手，除了制裁，還是制裁，美國對伊朗束手無策。即使近日美軍在約旦的基地遇襲，造成3死40多人受傷，世界霸主顏面盡失，拜登依然強調不想在中東擴大戰事，之前也有美國官員公開表示不希望跟伊朗開戰。

過去常說美國想打誰就打誰，其實未必，主要是看對象，阿富汗、伊拉克、利比亞、敍利亞這些沒有還手之力的國家，美國當然是想打就打、想炸就炸。但面對伊朗這個中東大國，美國從來不敢輕舉妄動，充其量只能派幾艘軍艦在周邊海域裝腔作勢。正如面對擁有核武的北韓一樣，美國一下子就露餡，除了制裁再也沒有其他板斧。這也正是紙老虎的本質：欺軟怕硬、欺善怕惡。

有美媒估算，美國如想侵犯並控制伊朗，最少需要50萬軍隊。其根據是美國及其盟友花了20年時間，耗費大量人力物力財力，也抵擋不住只有數萬正規軍隊的阿富汗塔利班；而面對人口、國土、軍力乃至整體實力都遠勝阿富汗的伊朗，美國更不可能予取予攜。實際上，以50萬軍隊控制伊朗，不過是美媒一廂情願而已，一旦美軍陷入這個泥沼，注定不會有好下場。

作為中東地區的大國，伊朗不僅擁有相對完善的工業體系尤其是軍工體系，而且擁有豐富的石油資源，還有日益提升的地區影響力，甚至可能已經擁有核武，豈容美軍說來就來、說走就走。更重要的是，伊朗人既有堅定的宗教信仰，又有對抗外敵的傳統，絕不可能被輕易征服。即使美軍佔領了伊朗，也無法有效控制，最後只能灰溜溜撤走，重演阿富汗的一幕。再說，華盛頓目前正陷於內外交困的窘境，拜登爭取連任形勢不妙，還要應付俄烏戰爭、以巴衝突及紅海危機，加上朝鮮半島劍拔弩張，哪敢對伊朗輕啟戰端。

事實一再證明，美國霸權衰落已是不可逆轉的趨勢。有些媚美人士也許不同意，但任何人都不能否認，美國已無法再像過去那樣橫行全世界。美軍實力號稱全球第一，這些年偏偏不斷出醜露乖，先是敗走阿富汗，今又困於中東，紅海危機固然無法化解，對伊朗更是無能為力。美國公信力和影響力日漸式微，還想號令全球，豈可得乎？