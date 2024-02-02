警員涉醉酒刑毀 拖8個月再押後訊

簡偉迪

【本報訊】男警在休班期間於深水埗福華街一食肆對開涉嫌醉酒鬧事，並被指損壞食肆的玻璃門。男警被控「醉酒及行為不檢」及「刑事毀壞」兩罪，案件昨於九龍城裁判法院再提訊。辯方申請把案再押後，以讓辯方去信控方作進一步商討。裁判官批准案件押後至3月28日再訊，但指案件首次提訊至今已長達8個月，仍然未聽取答辯，並指下次提訊時，除非有非常強的理由，否則須聽取被告答辯。

44歲被告簡偉迪，報稱警員。據悉，他已被警隊停職。他被控於2023年1月27日，在福華街17至25號地下Eleven Lounge & Restaurant外醉酒，在公眾地方行為不檢。他另被控於同日同地，無合法辯解而損毀屬於上述食肆的一趟玻璃門，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否被損壞。

提訊至今仍未聽取答辯 被告於上次提訊時，已轉換了律師團隊，其代表律師庭上稱因轉換團隊不久，有少許延誤情況，故申請案件再押後8周。裁判官最終批准案件押後，被告續准以1,000元現金保釋。案件編號：KCCC 1460/2023