警車失魂自炒猛撼 剷壆撞冧交通燈

車頭嚴重損毀 事件反映駕駛出問題 警車意外頻生，馬路危機四伏！昨日凌晨時分，一輛警車沿港島西區薄扶林道往香港仔方向上斜，當駛至近一教堂對開，疑天雨路滑失控，剷壆掃毀交通燈柱及指示牌後，衝前數米始停下。車上警員沒有受傷，惟警車車頭嚴重毀爛，事故原因及經過有待進一步調查。

昨日凌晨4時許，據報一輛警方巡邏車，沿薄扶林道往香港仔方向上斜行駛，當駛至近聖安多尼教堂對開，警車疑因天雨路滑，失控剷上路中分隔石壆，撞冧一支交通燈柱及一個指示牌後，再衝前約3米始告停下。意外中，警車車頭嚴重毀爛，車頭蓋更撞至摺起，車上警員沒有受傷。

交通警員接報趕至，封鎖現場以便調查意外經過及原因。受事故影響，薄扶林道往香港仔方向一度兩線全封，車輛需要改道行車；對頭線往第三街方向則有一條行車線一度封閉。另外，現場一帶多組交通燈失靈，人員已通知機電署人員到場搶修。

事故頻生 日常訓練響警號 警車意外頻生，反映警員的日常訓練、駕駛態度及警車維修保養等問題均響起警號。本周二上午約11時30分，一輛警車沿沙田沙田圍路往市中心方向行駛，當駛至牛皮沙街交界，意外與一輛電單車碰撞。電單車被撞至翻側，姓李（33歲）鐵騎士沒有受傷，意外原因有待調查。

另今年1月11日單日便發生4宗涉及警車的交通意外，當日上午10時許，一輛客貨車沿大嶼山嶼南道往梅窩方向行駛，當駛至近長沙時，女司機扭軚右轉入停車場，意外與一輛懷疑爬頭的警車碰撞。

在相若時間，有警員在柴灣利眾街抄牌期間，警車司機因應前方貨車駛入而倒車，未料車尾撞向一輛停泊在咪錶位的私家車，幸無造成傷亡。

此外，當日中午12時許，一輛警車、一輛私家車及一輛醫管局小巴，沿九龍城亞皆老街西行，在駛至近露明道交界，警車與私家車因應交通情況停下，惟醫管局小巴疑收掣不及撞向私家車，並將其推前撼撞警車釀成3車串燒。私家車女司機報稱胸口痛，需要送院治理，小巴司機沒有受傷。

當日下午1時許，一輛警察電單車在美孚荔枝角道、右轉入長沙灣道往旺角方向時，意外撞及前方一輛7人車車尾。涉事交通警員報稱下半身受傷，需由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。