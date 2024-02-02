與女爭執怒打鸚鵡 躁父判社服

【本報訊】一名男子在將軍澳寶琳邨住所與女兒爭執得如火如荼之際，由女兒飼養的一隻鸚鵡不識趣，竟拍翼飛到他的頭上，男子隨手便將鸚鵡拍落地，導致鸚鵡受傷。涉案男子早前在觀塘裁判法院承認一項殘酷對待動物罪，經提取相關報告後，署理主任裁判官劉綺雲昨判處被告140小時社會服務令。劉官指考慮到被告的報告正面，本案亦源於父女爭執，被告沒有刻意要傷害鸚鵡，接納報告建議判處社服令。

56歲男被告陳利進，報稱無業。他被控於2023年10月24日，在將軍澳寶琳邨某單位，殘酷地惡待或因胡亂或不合理地作出作為，而導致一隻白色鸚鵡受到不必要的痛苦，即拍打上述鸚鵡令其跌在地上，致其頭部及尾部受傷。案情指，被告的女兒在涉案單位養了3隻鸚鵡。案發當日，被告與女兒發生爭執，期間，一隻白色鸚鵡飛到被告頭上，被告感到煩擾，出手拍打鸚鵡，鸚鵡跌在地上受傷流血。鸚鵡經治療後已康復。辯方早前求情指，被告一時衝動犯案，鸚鵡亦已康復，冀法庭判處非監禁式刑罰。案件編號：KTCC 55/2024