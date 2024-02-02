不小心駕駛案 前私隱專員黃繼兒脫罪

黃繼兒

【本報訊】前私隱專員、大律師黃繼兒被指於去年4月，駕私家車途經港島薄扶林一讓路口時沒有停車，並撞到前方載客的士。黃繼兒其後被票控一項不小心駕駛罪，他否認控罪。案件經開審後，東區裁判法院裁判官何慧嫻昨裁定，被告面對的控罪罪名不成立。何官認為涉事的士司機的口供有誇大之嫌，從兩車碰撞後的痕迹看，較符合被告的說法，在案件有疑點下裁定罪名不成立。

黃繼兒（69歲）被票控一項不小心駕駛罪，指他於2023年4月15日下午10時25分，於沙宣道（南行）與域多利道交界迴旋處，在道路上不小心駕駛私家車。

官指的哥口供誇大 裁判官裁決指，雖然被告自辯的證供與其書面供詞有不一致之處，但涉事的士司機的證供有誇大之嫌。該司機稱當時遭被告的私家車猛力撞致的士向前移動大半個車位，但裁判官觀看事後拍攝的照片發現，兩輛肇事汽車只有相當輕微的碰撞痕迹，與的士司機說法不一致。相反，裁判官認為該些痕迹較符合被告的說法。由於未能確定事發經過，裁判官裁定被告罪名不成立。案件編號：ESS 27340/2023