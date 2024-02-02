遙控機械狗 快速檢測生化物質

【本報訊】消防處近年引進不少新科技，以提升救援行動的效率。例如去年10月，消防處出動無人機，配合人工智能分析等技術，成功尋回一名失蹤多日的17歲男學生。為提高應對生化輻核事故的能力，消防處去年斥資120萬元，引入一隻遙控機械狗。

設實時高清熱成影像 消防處去年底於內地引進一隻遙控機械狗，售價達120萬元。機械狗背部設有熱成像及高解像度鏡頭，另設氣體及輻射檢測儀，能在生化輻核事故中進行快速檢測，並提供實時高清及熱成影像，以及現場有害物質濃度的實時數據。

消防處危害物質事故支援隊高級消防隊長林國鴻表示，機械狗操作較易上手，人員只需經過8小時的訓練，即可上手操作機械狗；而經測試及訓練工作後，機械狗今年初正式投入服務，但暫未出動過。

此外，消防處正與內地供應商合作研發一套室內定位設備，助追蹤待救者在火場內的位置。消防處亦將推出一套用於山嶺搜救行動的流動應用程式，透過整合地圖、實時位置等新功能，提高山嶺搜救行動的效率。