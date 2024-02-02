消防回顧 去年救火召喚升 多涉及警鐘誤鳴

消防處昨發表過去一年的工作回顧，共處理逾3.6萬宗火警召喚，按年上升3.8%，當中9宗屬3級或以上大火，按年多4宗。消防處處長楊恩健解釋，火警召喚上升，主要與火警鐘誤鳴增加有關。他又指，自去年底調整入職視力及體能測驗要求後，投考人數較往年同期上升67%，預料今年將招聘727名消防及救護職系人員。

消防處去年接獲36,103宗救火召喚，較前年上升3.8%，當中樓宇火警有32,497，較前年增4.5%。去年3級或以上火警共有9宗，比前年增加4宗。整體93.8%的召喚在規定時間內到場，比服務承諾的92.5%高1.3%。楊恩健指，火警宗數上升主要是火警鐘誤鳴增加有關，前年火警鐘誤鳴有超過2.6萬宗，去年上升1,200多宗至逾2.7萬宗，單在去年颱風及世紀暴雨期間，就有1,000多宗誤鳴。至於3級或以上火警增加，主要涉及工廈、住宅、鐵皮屋等，有7宗涉電力、一宗涉吸煙、一宗未能確定原因；而電力火警亦成去年起火原因第二位。

防火巡查方面，消防處去年進行456,168次巡查，當中針對消防裝置及保養的巡查達282,842次；共發出9,075張「消除火警危險通知書」，作出1,471宗檢控。

世紀暴雨 接800宗特別召喚 此外，消防處去年進行40,763宗特別服務，按年增15.4%。楊恩健指出，去年9月世紀暴雨期間，消防處共接獲800多宗特別召喚，較平日多出2.5倍。消防處當時將戒備級別提升至「全體人員緊急戒備」，事後亦出動潛水員、消防車輛及工具，清理積水和港鐵管道內的阻塞物，並協助石澳居民撤離。

調整入職要求 投考人數飆 對於今年工作計劃，楊恩健指預計招聘727名消防及救護職系人員。他又稱自去年12月處方調整入職視力及體能測驗要求，直至上月14日，投考人數較往年同期上升67%至463宗；體能合格率亦增加至九成，又強調學員的體能經訓練後，會提升至標準要求。

楊恩健又指，去年9月已與澳門及廣東省就制訂「粵港澳大灣區消防救援平台」合作協議框架。在合作協議下，三地須訂立工具和人力資源的清單，供極端情況作調配或互補。至於甚麼情況下需要調動資源，他表示細節仍在商討中，但相信會訂立特定情況進行調動，期望今年內簽署合作協議，並落實工作。