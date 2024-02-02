查魚粉混毒檢億元貨拘4人 1疑犯猝死

【本報訊】執法部門及海關於上月中旬接報，指有跨國販毒集團擬從南美運送貨櫃抵港，並企圖以魚粉作掩飾混入毒品。1月16日下午，關員把該個抵港的40呎長貨櫃押送至葵涌海關驗貨大樓檢查，發現裝載的520袋魚粉，其外表及重量大致相同。

16日監控 七旬主腦就逮 關員逐一檢查該批魚粉，發現3袋擺放於貨櫃最深處、重約150公斤的魚粉，其X光影像有異，遂打開該3袋魚粉檢查，發現真空膠袋內裝有綠色粉末及白色晶狀物體，最後檢獲約100公斤懷疑可卡因，市值約一億元。

執法部門經過16日監控交付行動，發現該批毒品被販毒集團分拆及運送至多個不同地方暫存，藉此逃避偵查。最後，該批毒品被運送至粉嶺坪輋一個位置較偏僻的鐵皮貨倉。至本周三，人員拘捕兩名正在處理魚粉的52歲及59歲男子，在旺角一住宅單位內，拘捕一名75歲老婦，相信她是販毒集團的主腦。

五旬漢被捕時掙扎昏迷 此外，人員掌握一名負責把毒品分批運輸及管理的骨幹成員身份，於本周三在元朗八鄉高埔村一鐵皮屋外截查該名57歲男子，並於其鐵皮辦公室內及座駕，檢獲79萬元現金等。該男子坐在車上突然激烈掙扎並企圖驅車離開，3名人員與其糾纏，其後該男子被制服及鎖上手銬。20分鐘後，該男子突然昏迷，被送往醫院治理，惟至昨日上午11時48分，該名男子被證實不治。其餘兩男一女疑犯，被暫控合共一項「串謀販毒」罪，案件今日在粉嶺裁判法院提堂。