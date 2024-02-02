駕車上班途中失蹤 六旬漢倒斃山坡

死者陳志強

【本報訊】本周三早上約7時，男子陳志強（67歲）由沙田住所、駕車前往青衣一驗車中心上班途中突然失蹤，家人於當晚7時30分報案求助。事主女兒當晚在社交媒體發文，呼籲市民如當日早上駕車在沙田經城門隧道前往青衣，期間發現其父親蹤影，可聯絡執法部門跟進。執法人員經調查後，鎖定陳於當日下午曾於元朗及下白泥等地方出現。

至昨日，人員在元朗及下白泥一帶搜索，至下午1時許，在稔灣路近青山練靶場山坡尋獲一名男子，經檢查後證實他已死亡。同時，人員發現一輛私家車，其車牌與陳男的座駕相同。經其家人辨認後，證實死者便是失蹤的陳志強，人員在場未有檢獲遺書。

抱恙返工 同事城隧揭座駕 據悉，陳男與妻子居於沙田第一城，近日他患上感冒不適，在本周三，妻子曾勸喻他請假休息，但鑑於農曆新年將至工作繁重，陳仍堅持抱恙上班。不過，陳疑因抱恙致心神恍惚，出門時忘帶銀包及手機，其後返家取回便驅車上班。陳妻早上致電丈夫慰問情況，惟良久無人接聽，至上午11時許，她透過公司同事獲悉丈夫未有上班，遂通知在澳洲的女兒。據了解，本周三早上約8時，陳的同事駕車途經沙田城門隧道入口時，發現陳的座駕停在路旁，附近另有一輛客貨車停下，該同事當時不以為意，但返回公司後一直未見陳的蹤影，其後聯絡其家人了解。