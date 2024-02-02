東呼即應：假難民毒瘤禍蔓延 激化罪惡港暗無天

東呼即應探討 學者促難民營退公約自保 假難民兵團為患，治安毒瘤停不了，不但斬人劫巨款，甚至曾爆出涉及南亞幫的中環鬧市開片開槍案，本港治安已經變壞。尖沙咀日前有食肆發生黑幫尋仇，在一旁做塘邊鶴「看熱鬧」的壯漢，則學足南亞假難民兵團般當執法人員冇到，叫囂不斷，執法人員須要求增援拉人，本港社會愈來愈暴力、無法無天，豈是無因。《東呼即應》探討有何對策，議員認為當局應增撥資源，加強處理假難民問題，否則會影響「香港夜繽紛」的成效；有學者則再次提倡設置難民營，防止假難民四出犯案。

姦淫擄掠打家劫舍稱王稱霸，看今日香港，竟是南亞幫天下。2018年，多名南亞漢涉嫌於紅磡趁兩名珠寶公司職員運送巨款時，當街用利刀狂斬職員腳部，並搶去總值約650萬元的現金及支票，執法人員其後拘捕多名南亞漢，其中一名被指是刀手的南亞漢，於周一（1月29日）在高院被裁定搶劫及傷人罪成重囚13年；至於同案另一名被指是幕後主腦的巴基斯坦籍聲請漢，同樣被裁定罪成，但在當天早上接受判刑前，該人於囚室內上吊自殺離世，背後究竟還有沒有更多驚人內幕，難免令人浮想聯翩。

尖沙咀尋仇叫囂 殃及女童 南亞悍匪做「大買賣」，三不五時就有一單，可謂無法無天。去年7月，多名南亞匪徒手持利刀鐵錘，於尖沙咀一間錶行大肆劫掠，搶去價值逾300萬名錶，此前中環亦曾經發生了涉及南亞幫的黑幫劈友開槍案；早前網上亦瘋傳一段影片，一群男女在廟街一間食肆群毆，其中一批食客據說屬於南亞兵團。

社會學中有一個著名的「破窗效應」理論，指出若繼續放任存在社會中的違法現象，就會引來模仿效應，甚至變本加厲。周三（1月31日）凌晨，7名本地黑幫惡煞闖入尖沙咀金巴利道一間食肆，向店內3名男子施襲，混亂中鄰桌一名4歲內地女童被誤傷臉部，執法人員調查期間，「塘邊鶴」11名大漢在案發現場對開叫囂，人員上前截查要求增援，並召喚警犬到場，事後該11人涉嫌「非法集結」被捕；同日執法人員在元朗高埔村掃毒，期間遇到涉嫌人激烈反抗，雙方更一度展開「追逐戰」，混亂間數名執法人員受傷。視執法人員如無物，恐怕就是「有樣學樣」南亞假難民兵團。

破案率低 議員憂礙夜繽紛 南亞治安毒瘤爆不停，本港治安不靖，執法人員應付假難民兵團疲於奔命，無精力處理其他治安問題，難怪香港淪為罪惡城。當局早期公布2023年全年罪案數字，總數超過9萬宗，較前年勁增近三成，破案率卻依然偏低，只有約三成一，其中詐騙案更按年飆升四成三。議員葛珮帆認為，當局應針對眼前的治安問題加強巡邏，財政預算案要考慮如何撥款加強處理假難民問題，保障市民生命財產安全。她指出，當局大力推動日夜繽紛，但若假難民影響治安，令市民晚上不想外出，將影響活動成效和發展。

燒百億公帑 養狼狗咬心口 港府多年來花費超過100億元民脂民膏，對假難民供食供住，甚至供打官司，結果開門揖盜「養狼狗咬心口」，惟社會資源有涯、假難民無涯，市民醫療、養老等應有福利自然被分薄。理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，面對巨額赤字，當局研究增加急症室費用、甚至縮減長者乘車優惠津貼，卻仍每年花費大量公帑養在港作奸犯科、甚至淪為黑幫所用的假難民，實在荒謬，促請當局着手取消難民公約。他指出，萬一未能快速退出公約，則應設置難民營，減少難民在鬧市中作案。

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