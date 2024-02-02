新田科技城 建蓄洪池抗暴雨

【本報訊】早前政府公布新田科技城部分用地與三寶樹濕地公園有所重疊。土木工程拓展署北拓展處昨日介紹新田科技城的多項保育生態措施，例如在深圳河旁設300米寬飛行廊道等；又會活化與自然化排水道、設立20萬立方米蓄洪設施，以「200年一遇大雨」為標準應對極端天氣。對於不設濕地「零淨損失」為保育目標，該處處長張家亮則指，本港土地資源非常珍貴，不可能「無咗一塊魚塘補番一塊」，必須要「重質不重量」。

加設飛行廊道河畔公園 土木工程拓展署北拓展處總工程師（北4）王仲邦指新田科技城會進行不少保育措施，例如保護鄉村法定古蹟及已獲評級的歷史建築、設立沿着飛行廊道70米寬的非建築用地及設35米寬非建築用地用作景觀緩衝區等。

為應對未來可能出現的極端天氣，拓展署計劃發展新田東主排水道及新田西主排水道，以提升排水能力，兩條排水道會加設休憩用地建成河畔公園，另設蓄洪設施。

張指出，一般來說郊區應對惡劣天氣的排洪能力屬「50年一遇暴雨」，而新田科技城的排洪能力將與市區「睇齊」，達至應對「200年一遇暴雨」的排洪能力。