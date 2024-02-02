先導計劃優化 支援物流企業轉型

先導計劃推出3項優化措施，包括：（一）將每間申請企業的累計資助額上限由100萬元增至200萬元；（二）擴大資助範圍以涵蓋環境、社會及管治（ESG）科技方案和相關的應用服務，包括顧問服務；以及（三）擴大資助範圍至包括與應用科技相關的項目培訓。

運輸及物流局發言人指，正如去年10月公布的《現代物流發展行動綱領》中提到，目標是推動香港物流業朝着智慧化、現代化、綠色及可持續化、國際化和便利化的高質量發展，把香港打造成為以高價值貨物和電商市場為主的可持續國際智慧物流樞紐。經考慮業界的意見和智慧及綠色物流的最新發展趨勢，就先導計劃推出優化措施，為物流業界數碼化及科技升級轉型，邁向智慧物流發展提供更適切的支援，並推動綠色可持續物流發展。