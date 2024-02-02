違國安指引 劇團租場公演遭叫停

【本報訊】原定今日（2日）至周日租用香港兆基創意書院場地公演兩個舞台劇的劇團「小伙子理想空間」，校方引述教育局收到有人投訴劇團團員2019年網上言論，按照《國家安全：學校具體措施》指引指示該校煞停租場予劇團。有舞台劇編劇斥，教育局未立案先針對的行為抹殺年輕人夢想，有藝發局委員指教育局的行為與建設香港成為「中外文化藝術交流中心」理念背道而馳。而劇團團長指即日起暫停製作一切藝術項目，亦因而令過去3個月籌備演出的努力白費。

舞台編劇轟教局無視年輕人夢想 劇團創辦人及團長唐浩翔昨在電台節目表示，事件可能源於他在2019年的網上言論，但他指不清楚具體內容，而貼文早前已經刪除。亦稱曾聯絡教育局反映希望解釋事件，對方正查核投訴中的截圖是否真實，最終並無辯解機會。

藝發局委員區永東以個人身份發聲明，致函教育局稱劇內容絕不涉敏感議題，仍不獲重新考慮，認為做法易引起「肆意剝奪作品公開演出」的聯想。協助該劇團的舞台劇編劇莊梅岩發文指，教育局的決定是將年輕人的夢想和努力不屑一顧，又指任何國安部未有立案的事件一概被定案、懲罰、無限期針對，十分失智擾民。

教育局回覆本報查詢時僅稱，去年6月已向全港學校發出《國家安全：學校具體措施》的增強版指引，列明學校管治機構有責任防止校舍被不恰當使用。教育局接獲投訴後，已與學校聯絡了解，並按指引準則，從保護學生的角度，為學校提供適切的意見及支援。