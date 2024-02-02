樓市續跌撤辣呼聲高 港府一味拖

【本報訊】立法會昨日通過由議員周文港提出的「調整股市樓市政策，增強發展動能」的議員議案。會議上有議員憂慮，本港樓市和股市持續下跌，動搖市民和投資者信心、陷入惡性循環，呼籲樓市全面撤辣，優化股票市場。而政府代表指目前樓市屬有秩序調整，會密切留意市場變化。

又講密切監察樓市 議員吳永嘉指若果政府仍保留辣招，只會令樓市陷於困境，影響經濟同民生。他期待政府推出更多針對性措施，令市場重拾信心，讓樓市股市否極泰來。另一議員陳健波建議放寬從價印花稅，首置人士購買400萬以下物業，只付100元稅款。

就全面撤辣方面，房屋局副局長戴尚誠回應指，政府一直密切監察樓市情況，作出動態評估，包括樓價變化、經濟情況、成交量等，而自從去年宣布調整住宅物業需求管理措施後，2023年12月送交土地註冊處註冊的住宅物業買賣合約宗數2,229宗，雖然不及2023年上半年每月平均水平，但仍屬上升，且樓價屬於有秩序調整，他亦指目前置業負擔比率為72%，仍然較過去20年長期平均值51%為高，顯示整體樓價仍屬難負擔。