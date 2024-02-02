衝擊立會案 藝人王宗堯暴動罪成

王宗堯

【本報訊】2019年7月1日大批示威者衝擊立法會，立法會大樓內外滿目瘡痍，多人被捕，包括在泛民初選案中表明認罪而正被還押的民主派人士劉頴匡、鄒家成、藝人王宗堯、前香港大學學生會會長孫曉嵐等共14人。他們被控參與暴動等罪，其中8人早前已認罪，餘下王宗堯等6人則否認暴動罪受審，案件早前經審訊後，昨在西九龍法院（暫代區院）裁決。法庭裁定6人中，包括王宗堯在內的4人暴動罪成，餘下兩人暴動罪脫但進入或逗留在會議廳範圍罪成，案件押後至2月6日及2月21日聽取求情，並會在3月16日判刑。暴動罪脫的兩名被告准保釋候判，其餘12名被告則需收押看管。

擁抱示威者兼拍膊頭 14名被告中，6人否認控罪受審，昨裁定暴動罪成的4人是王宗堯（44歲）、吳志勇（27歲）、林錦均（28歲）及何俊諺（24歲）；暴動罪脫的是黃家豪（23歲）、馬啟聰（33歲）。

法官裁決時指，就着王宗堯方面，他辯稱進入立法會之唯一目的，是把充電器材交予記者朋友。法官認為，王宗堯不必以身犯險，形容其證詞不盡不實。而且，王宗堯離開會議廳前，更轉身走向一名戴黃色頭盔的黑衣示威者旁，和他擁抱及拍他的膊頭。這些舉措明顯是在表達支持及鼓勵，故裁定王暴動罪成，其餘吳志勇、林錦均及何俊諺亦裁定暴動罪成。

此外，王宗堯及吳志勇早前已承認進入或逗留在會議廳範圍罪，何俊諺面對的此控罪昨亦被判罪成；法官亦裁定林錦均是故意損毀立法會綜合大樓，因此刑事毀壞罪成。

至於黃家豪及馬啟聰雖然暴動罪名不成立，法官不能否定兩人進行拍攝採訪的說法屬真確；但法官認為，沒有遵守秩序這罪行之立法目的，是維持立法會會議廳內的秩序，裁定兩人面對的進入或逗留在會議廳範圍罪成。

今次事件中其餘8名被告，他們早前已承認暴動罪，包括鄒家成（26歲）、孫曉嵐（27歲）、劉頴匡（29歲）、羅樂生（22歲）、畢慧芬（27歲）、潘浩超（34歲）、沈鏡樂（26歲）、及范俊文（31歲）。畢慧芬另承認違反條例進入或逗留在會議廳範圍。案件編號：DCCC 606-610，1069/2020，DCCC 259/2021