質疑李宇軒遭酷刑 聯合國又指手畫腳

【本報綜合報道】壹傳媒黎智英違反《港區國安法》案件審訊持續，早前有美國傳媒聲稱案中證人之一的李宇軒，在內地被扣留期間曾遭遇酷刑。聯合國酷刑問題特別報告員愛德華茲（Alice Jill Edwards）周三（1月31日）對此指手畫腳，發聲明稱已去信中國當局，對李宇軒疑於20至21年在深圳監獄拘留期間遭受酷刑表示關注。

控方早前在開案陳詞揭露黎智英利用組織「重光團隊」作平台，與偷越邊境12名香港人蛇之一的李宇軒等，游說外國制裁中港，而黎智英是該組織的「金主」，與其助手Mark Simon同為主腦，李宇軒則是核心成員。愛德華茲指，深感擔憂針對黎智英的證據，可能是通過酷刑或其他非法待遇而獲得，在任何證據納入訴訟程序前，必須立即調查相關指控。

不斷說三道四 叫釋放黎智英 她表示，中國已批准生效的《禁止酷刑公約》第15條指出，在任何訴訟程序中，不得援引任何經確定以酷刑取得的口供為證據，但這類口供，可用作被控施用酷刑者刑求逼供的證據。她已敦促中國政府調查上述指控，提醒中國有責任調查所有酷刑指控、起訴或引渡嫌疑人、懲罰責任人並向受害者提供補救。而在1月22日，包括愛德華茲的多位聯合國專家，亦曾發聲明說三道四，呼籲香港政府撤銷對黎智英的所有指控，並要立即釋放黎。