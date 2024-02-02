張劍虹作供指黎是老闆 無法下架其文章訪談

否認因執法人員言論才做控方證人 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、壹傳媒前行政總裁張劍虹，繼續以從犯證人身份作供，接受辯方盤問。張坦承，由於黎智英是《蘋果日報》的老闆，故無法將黎的專欄文章及訪談下架。張又指，在2021年向高院申請保釋被拒，看到法庭頒下裁決理由書後，「開始諗想講番事實出嚟」，遂主動提出做控方證人，否認受執法人員游說。

張劍虹昨承認，當初確信《蘋果》的運作方式、核心價值及信念是合法。國安法生效後，張及其他管理層擔心法例對報館的影響，故開立「國安法應變委員會」等群組，冀在「紅線」內運作。他們又會找律師辦講座。至於黎智英方面，國安法後黎表明「唔驚」，會一直抗爭及爭取。張說，黎會開直播訪談「講佢要講嘅嘢」，及寫〈成敗樂一笑〉的報紙專欄。張坦言，因這些內容是屬於老闆黎智英，因此《蘋果》無法將有關文章下架。

張劍虹在2021年6月被捕及起訴，同年11月5日他向高院申請保釋，即日被駁回；11月10日，法庭頒下10頁判決理由書。張昨供稱，到了11月11日，有執法人員到荔枝角收押所與他見面，表示要把理由書交給他。辯方說，這次見面歷時約6小時。張說不記得確實時間的長短，估計約4小時，期間，兩人談及收押日常生活，沒說過當控方證人的事。

張稱「想講番事實出嚟」 張承認第一次見該執法人員，兩人不是朋友。到翌日，該執法人員又探訪，這次有另一探員陪同。張同意，當日他向探員說，想披露一些東西，並欲轉做控方證人。之後，張轉換了事務律師。辯方指出，張決定做控方證人，是因為聽完執法人員的說話。張否認，稱當日看到法官頒下裁決理由書後，「開始諗想講番事實出嚟」，遂提出想做控方證人。

黎智英還押 仍指要續營運 辯方向張劍虹指出，2021年3月，黎智英曾積極與壹傳媒董事局商討，壹傳媒是否應該結束營運。張不同意，並稱2021年4月，他及黎智英兒子前往探望還押中的黎智英。黎智英當時說過要《蘋果》繼續營運，反問「點解要自己執」。

辯方又指，《蘋果》之所以報道中國負面新聞，是想提高透明度，改善管治，張不同意。辯方最後指，黎智英沒有串謀與他及其他人發布煽動刊物，張對此不同意。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

張劍虹 壹傳媒集團旗下3間公司，亦是本案的被告。 張劍虹證供重點