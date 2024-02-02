醫健：職場健康：「大掃除」家居清潔安全

抹窗時必須「腳踏實地」

年近歲晚，不少家庭會進行「大掃除」，象徵除舊迎新，以迎接新的一年。家務工作看似簡單，但家居環境存在各種潛在的風險和危害，過往曾發生不少因抹窗而從高處墮下的致命意外。故此不論自己還是家傭或家務助理動手清潔都要小心留意。抹窗前，謹記先將窗花關好並鎖上；抹窗時要「腳踏實地」，使用配有手繩的長柄輔助工具如抹窗棒或窗刮站在地面進行清潔，切勿倚着窗戶或窗花；除手臂外，身體其他部分不可伸出窗外，做到「伸手不伸人」；而且要避免在單位露台欄杆或矮牆邊附近用梯進行離地工作。