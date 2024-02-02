醫健：職場健康：「大掃除」家居清潔安全
抹窗時必須「腳踏實地」
年近歲晚，不少家庭會進行「大掃除」，象徵除舊迎新，以迎接新的一年。家務工作看似簡單，但家居環境存在各種潛在的風險和危害，過往曾發生不少因抹窗而從高處墮下的致命意外。故此不論自己還是家傭或家務助理動手清潔都要小心留意。抹窗前，謹記先將窗花關好並鎖上；抹窗時要「腳踏實地」，使用配有手繩的長柄輔助工具如抹窗棒或窗刮站在地面進行清潔，切勿倚着窗戶或窗花；除手臂外，身體其他部分不可伸出窗外，做到「伸手不伸人」；而且要避免在單位露台欄杆或矮牆邊附近用梯進行離地工作。
「亂溝清潔劑，咪制！」
「大掃除」清潔劑的使用是不可缺少的一部分，記得使用清潔劑前要先了解產品指示上註明的危害，並依照安全指示使用。使用前要確保空氣流通及使用合適的個人防護裝備，如護目鏡及防護手套等，以免清潔劑濺入眼睛或刺激皮膚。切勿將清潔劑混合使用，例如不能將清潔劑和漂白水混合，否則會產生有毒氣體。如有需要，應先用清潔劑與清水清洗乾淨，再用漂白水消毒。清潔完後，要用清水及皂液清潔雙手。
離地工作使用穩固的腳踏或輕便工作台
抹高位或氣窗時，不要使用「摺櫈」或「膠櫈」擒上擒落，應使用穩固的腳踏或輕便工作台協助清潔。勞工處及職安局合作推出「物業管理公司－推廣輕便工作台」合作先導計劃，免費提供合適的輕便工作台予物業管理公司，借予其物業的承辦商、員工和住戶使用。歡迎向參與的超過600個屋苑查詢及借用輕便工作台 （https://www.oshc.org.hk/oshc_data/files/PMC/PMC2_list_2022_06.pdf）。
職業安全健康局
www.oshc.org.hk
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