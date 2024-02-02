精神健康求診昂 少數族裔卻步

【本報訊】有機構關注少數族裔人士精神健康問題，據一項由香港中文大學及香港大學與機構聯合舉行的調查顯示，近70%受訪少數族裔人士認為就精神健康問題求醫時費用昂貴是障礙之一，另有過半認為語言不通影響求助。多間機構合作推出支援多種少數族裔語言的健康支援平台。

香港基督教服務處聯合中大醫學院精神科學系、香港大學社會工作及社會行政學系進行了上述調查，訪問共273東南亞裔等的少數族裔。結果顯示，22.8%受訪者存在中度至重度的抑鬱風險。費用昂貴也是一大障礙，有少數族裔人士指，他們主要從事工時長且收入低的工作，有需要時更難尋求幫助。另有32.6%的人認為精神健康問題是羞愧的。

香港大學社會工作及社會行政學系副教授及臨床心理學家黃蔚澄表示，多元文化敏感度在於能否看見及尊重差異，並保障弱勢族群的權益。香港中文大學醫學院精神科學系與多間機構合作策劃少數族裔精神健康支援平台「心靈密（Salamat）」，用戶可透過篩查問卷得到身心健康報告、所需採取行動、求助資源等資訊，甚至可在用戶同意下轉介至合作機構，以獲取進一步服務。