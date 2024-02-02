調查：75％青年願捐器官 逾半未登記

【本報訊】2月14日除了是情人節外，亦是國際器官捐贈日，香港腎科學會委託香港醫護聯盟去年11至12月透過網上「青年人器官捐贈意願及認知問卷調查」收集300份問卷，發現75%受訪者表示願意在離世後捐出器官，不過即使有器官捐贈意願，但當中仍多達74%受訪者未做登記，即所有受訪者中約55%未有登記，有71%受訪者亦指不知父母的意願。組織認為雖然不少人有意捐贈器官，但卻未有登記器官捐贈名冊，而且與家人的溝通並不完善。香港腎科學會會董、中大內科及藥物治療學系顧問醫生周啟明期望大眾在了解器官捐贈後可積極行動登記器官捐贈名冊，幫助更多輪候患者。

七成受訪者誤家人不可代決定 調查發現22至24歲的年齡層中，近九成受訪者表示願意離世後捐出器官，而12至15歲中亦有近六成表示願意。而不願意捐贈的主要原為年紀尚輕而不考慮及不願意捐給陌生人，各有65%。另外，七成受訪者錯誤認為如果未有告知家人意願，家人不可代為決定，周啟明指若無法找到證據證實病人的意願，則家屬有捐贈與否的最終決定權。

程太的女兒在二十多年前因頭部受傷意外離世，當時只得14歲，程太指本來不想捐贈女兒的器官，但想到女兒自小熱心助人又孝順，如果幫助到別人她一定願意，便簽了同意書。女兒的器官最後分別捐了給5人，救了5條人命，令程太感到十分欣慰，特別是其中一個受捐者與女兒年紀差不多，受捐後健康成長，更成為了媽媽。她指作為捐助者親人，感覺女兒幫助了一整個家庭。