跨境辦年貨 小心誤墮法網

【本報訊】農曆新年將至，不少市民北上過年，或於內地辦年貨，但要小心觸犯法例。不少常見賀年禮品及年花均受管制，進出口須獲許可，市民出入境須留意所攜帶物品是否符合相關法律及規定，海關上月已截獲61宗懷疑未領許可證進口蘭花的個案，已轉交漁護署跟進。漁護署則提醒市民切勿攜帶受管制的產品返港，違者可被監禁。

海關及漁護署昨日舉行記者會，展示多款瀕危物品，強調蝴蝶蘭等常見蘭花均屬受管制植物，進出口需持有許可證，而部分港人視為賀年禮品的乾貨海味，如花旗參、大部分列作魚翅的物品及乾海馬、石斛等，均屬瀕危物種，受相關法例監管。

漁護署瀕危物種保護主任劉苑容表示，違例攜帶瀕危物種返港，最高可被罰款1,000萬及監禁10年，呼籲市民不要購買未能確認是否受管制的產品。

另外，當局預料，農曆新年期間約750萬人次經各海陸空管制站進出本港，當中約八成經陸路口岸出入境，並預計年三十（9日）至年初四（13日）有約14萬架次私家車進出本港。深圳灣口岸於年三十至年初四將提供24小時清關服務，羅湖口岸則於年三十及年初二（11日）延長通關時間至凌晨2時，將靈活調配人手配合相關安排。