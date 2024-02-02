氣溫急降迎新春 年廿九13℃

【本報訊】臨近農曆新年天氣再度轉冷！預料季候風補充會在下周中期抵達廣東沿岸，華南將逐步轉冷及有幾陣雨。天文台預計，市區氣溫於年廿八（7日）起急降，年廿九（8日）更一夜下跌攝氏7度；大年初一（10日）氣溫預料介乎攝氏11度至16度。

一股潮濕的海洋氣流正影響廣東沿岸，同時一道廣闊雲帶覆蓋華南。昨日相對濕度最高100%，未來一連8天料有雨。天文台展望今日潮濕有霧，日間部分時間有陽光，氣溫介乎攝氏19度至24度。吹微風，稍後轉吹和緩東風，離岸風勢清勁。下周初仍然潮濕。

一股清勁的偏東氣流會逐漸影響廣東沿岸。而一道低壓槽會在下周初為華南帶來不穩定天氣。同時，一股東北季候風會為該區帶來稍涼的天氣。預料季候風補充會在下周中期抵達廣東沿岸，該區逐步轉冷及有幾陣雨。天文台預料，農曆新年前氣溫顯著下降。本港氣溫將於年廿八起降溫，市區氣溫將跌至攝氏16度至20度；年廿九氣溫料急跌至最低的攝氏13度，與前一日最高氣溫相比，一夜跌了攝氏7度，年三十晚（9日）更降至攝氏11度至14度。