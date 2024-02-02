15年宵立春日開鑼 攤位設限花種不多

乾貨快餐檔回歸 紅黃綠管制人流 農曆新年漸近，全港15個年宵市場將在下周日（4日）、適逢廿四節氣的「立春」日開鑼，年宵花市將一連7天舉行，共設約1,500個攤位，除設有濕貨攤位銷售年花外，之前幾年受疫情影響而暫停的乾貨和快餐攤位會重開。不過，受累攤位高度限制，今年或難以全面陳列不同花款，故他會專注賣蘭花。

各花商已密鑼緊鼓籌備年宵開鑼，有「蘭花大王」之稱的楊小龍介紹，今年將推出5款品種蘭花，分別叫「巨星」、「全家福」、「大粉紅」、「大財主」，以及「豬龍入水」，每株150元起，其他品種的售價則與往年一樣。他提到，應市的蘭花開得齊整及美麗，近期已有不少人到其位於元朗八鄉的蝴蝶蘭溫室培植場買年花，他對銷情充滿信心。

花商教路：買蘭花 根部要翠綠 不過，今年年宵攤位設高度限制，濕貨攤位不可距離地面超過4.5米，高度逾3米便需自費聘用註冊結構工程師或合資格的搭棚人員提供安全證明。楊坦言在租金大增下，難再花費聘請專業人士做認證，因此只能減少擺放蘭花數量及集中賣蘭花。他又教路，買蘭花時宜留意花苞有否乾枯以及根部是否翠綠，運輸過程宜保持空氣流通。

食物環境衞生署昨指，各農曆年宵市場會應用科技措施監察場內情況，並在有需要時實施人流管制。15個年宵市場的人流情況會以紅、黃、綠燈形式在食環署網頁顯示，方便市民知悉現場的擠迫程度。綠色代表人流較少；黃色代表場內略為擠迫；紅色代表場內非常擠迫。年宵市場亦會在每日開放時間結束前15分鐘停止進場。該署又提醒攤位只可售賣及推廣准售商品。倘攤位內的活動是違法、不利於國家安全、不道德，或是不符合年宵市場的宗旨，署方有權停止有關活動。