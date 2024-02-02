悲劇接踵 空談照顧者為本

【本報訊】本港近期發生多宗照顧者慘劇，包括有長者在港鐵石門站以膠袋笠頭自殺，有議員直言情況「不能接受」，事件慘不忍睹，斥已推出一段時間的照顧為本政策沒有效果，質疑社署如何監管社區中心，要求勞工及福利局局長孫玉菡就事件作出交代，同時設「3層保護網」。

「啲資源擺咗去邊」 議員林素蔚斥政府目前對照顧者的政策是沒有效果，認為長者地區中心有責任支援區內的獨老、雙老及隱蔽長者家庭，關注社署如何對這些中心作監管，同時質疑照顧者為本計劃推出大半年卻沒有效果，直言「都唔知啲資源擺咗去邊」，又指石門站一事不能接受，不明白事件發生至今仍未有人交代，要求孫對此作出交代。

議員狄志遠同樣批評目前照顧者服務不到位，建議設三層保護網，第一層的保護網在社區，以關愛隊去接觸不同的高風險家庭，希望政府能有系統地動員地區團體；其次，從醫護層面在長者及殘疾人士覆診或就醫時，作一個簡單問卷，了解是否屬高風險；最後促請政府盡快在18區成立社區支援中心，為照顧者提供情緒輔導、教育工作及緊急援助等。