團體倡設資料庫 優先助雙老家庭

【本報訊】近日接連發生懷疑因照顧患病伴侶不堪重壓而輕生的案件，反映年老照顧者照顧患病伴侶時面對的困境，甚至比患者本身更嚴重。有醫生昨指出，照顧認知障礙症患者需要整個家庭一同處理；關注組織則建議，當局設立資料庫，優先了解及處理「雙老家庭」的需要。

一對男女長者周二被發現在港鐵屯馬綫石門站一殘廁內昏迷，兩人頭部均被膠袋包裹，送院搶救後80歲老翁最終不治，71歲老婦則回復清醒。消息指，老婦患認知障礙症10多年，經初步調查，相信老翁疑先用膠袋包裹其妻子頭部，涉嫌企圖謀殺妻子，再以另一個膠袋包裹自己頭部自殺。另外，一名73歲廉政公署退休官員疑因照顧失憶妻子，倍感壓力及情緒困擾，周日於北角城市花園墜樓輕生。

以老護老 照顧者壓力倍增 老人科專科醫生佘達明昨在電台節目表示，認知障礙症患者徵狀包括情緒大上大落、缺乏自理能力、記性差，令照顧者壓力倍增。他認為，可透過藥物、家人支援及行為治療病情，惟不少個案都「以老護老」，形容屬「家庭問題」，建議整個家庭成員，包括子女一同處理，而非單靠其中一個人。