政府拒建第二條南北鐵路 紓東鐵擠迫

【本報訊】隨着新界東北人口增長，以及香港與內地恢復通關，東鐵綫擠迫情況持續惡化，有議員提出無立法效力的議員議案並獲得通過，建議政府要興建新界東第二條南北鐵路，以分流大埔及沙田的鐵路乘客，亦有議員指政府必須吸取過去鐵路延誤的教訓，加快研究項目，訂立階段性目標，但運輸及物流局副局長廖振新拒絕多名議員要求興建新鐵路的建議，指公共資源有限，目前未有迫切需要興建鐵路。

提出議案的議員李梓敬表示未來北都增加太多人口，粉嶺皇后山一帶人口增加3.5萬人，古洞新市鎮在幾年內入伙，未來新增1.2萬至1.35萬個住宅單位，而北部都會區落成後，北區和元朗合共要容納250萬人，加上北都要成為國際化創科中心，而隨着口岸經濟發展，跨境流動愈來愈多，建議新界東交通網絡要盡早完善。

被促吸鐵路延誤教訓 加快步伐 提出修正案的盧偉國亦促請政府盡快興建北部都會區規劃中的兩條新跨境鐵路，連接洪水橋與前海以及新田與皇崗，以減輕東鐵綫接載跨境旅客的負荷，以及增強本港發展動能。他指政府必須認真吸取過去推進落實鐵路發展策略2014時，7個鐵路項目造成延誤的經驗教訓。議員陳克勤建議於粉嶺北及林村一帶選址增設車站，再延伸並直達市區，他表示政府起一個白石角站要10年，北環綫從研究到落成要30年，政府要有實際行動，不然只會變成空談。

另外，議員陳月明表示跨境鐵路由於歷史原因，一直有附加費制度，社會一直有聲音要求檢討，而隨着北部都會區新增多個鐵路口岸規劃，沒有理由讓港鐵繼續收取高昂附加費，稱要「還富於民」。