勞顧會 放寬「418」達共識 保障兼職散工權益

4周工時合併計算 門檻定68小時 《僱傭條例》規定，僱員如果受僱於同一僱主工作滿4周，每周滿18小時，就可被視為以「連續性合約」受僱，如符合《僱傭條例》的條件，可享有法定假日薪酬、有薪年假及疾病津貼等僱傭福利。勞工顧問委員會（勞顧會）昨日就放寬俗稱「418」的「連續性合約」規定達成共識，將相關規定放寬為以4周工時合計為一個計算單位，而4周工時門檻則定為68小時，較現時規定減少4小時。政府表示，相關修訂有助加強保障較短工時僱員的權益，稍後會向立法會人力事務委員會匯報結果，並開展修例工作。

勞顧會僱主委員及僱員委員就檢討《僱傭條例》下「連續性合約」的規定（俗稱「418」規定）表達意見，經詳盡及深入討論後達成共識，將有關規定放寬為以4周工時合計為一個計算單位，而4周工時門檻則定為68小時，若按現時規例為72小時，故新例的要求會減少4小時。上述檢討是去年施政報告提出的其中一項勞工支援措施。

根據現行規定，無論全職或兼職僱員，如受僱於同一僱主工作4周或以上，而每周工作滿18小時，便被視為以「連續性合約」受僱；如符合《僱傭條例》訂明的相關條件，可享有一系列僱傭福利，例如法定假日薪酬、有薪年假及疾病津貼等。勞顧會僱員代表去年指，勞工處向勞顧會提出，改以4周計算總工時，並建議只要僱員在期內工作滿72、68、64或60小時等4個工時方案，就可獲取法定福利。

議員料釋放更多勞動力 勞工界議員林振昇指，連續性合約制度過去30多年未有修改，逐周計算工時的方式早已不合時宜。過去有個別僱主經常走「法律罅」，透過在工作結算前的最後一周故意編排較少工作時間予僱員的方式，使一份每月工時很多的工作不符合連續性合約的規定，以逃避向僱員提供應有的有薪假、年假和遣散費等應得的勞工福利，認為新方案改以每4周計算總工時，是填補漏洞的有力改動，而且工時門檻方面也有所下調，預料可讓更多勞工受到保障，尤其是擔任「兼職」和「零散」的工友們。

另一議員周小松表示，縱然新方案與勞聯過去一直提倡的「460」方案尚有距離，但相信未來仍然有調整空間，期望政府日後能隨着社會和經濟情況的發展，定期檢討工時門檻和制度，持續提升勞工保障。他相信「468」方案落實及推出後，將有望成為釋放潛在本地勞動力的誘因，推動更多人重投職場，為勞動市場增添活力。

政府發言人指，有關修訂有助加強保障較短工時僱員的權益，稍後會向立法會人力事務委員會匯報結果，並開展相關的法例修訂工作，完成草擬後的修訂草案會提交立法會審議。