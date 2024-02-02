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中區反黑工 酒店內拘23歲俄妹

人員將涉案俄籍女子（中）帶走。 人員將涉案俄籍女子（中）帶走。
人員將涉案俄籍女子（中）帶走。
【本報訊】中區執法部門昨日於區內進行代號「冠軍」的打擊非法入境者及非法勞工行動。人員根據線報及經深入調查後，於中午約12時突擊搜查羅便臣道一酒店，並拘捕一名23歲俄羅斯籍女子，涉嫌「違反逗留條件」，被捕女子已被扣留調查。
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