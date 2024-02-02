本報舉報YouTube宣淫 僅2片評不雅各界促重審

5條俱有大量裸露 淫審被指寬鬆教壞細路 美國Google旗下影片分享網站YouTube對其平台發布的影片，充斥海量有問題包括色情、暴力、血腥的影片，從未收斂，東方傳媒機構（下稱「東方」）就以上多個問題分別致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，其中電影報刊辦跟進調查後將影片呈交淫褻物品審裁處評定類別，結果其中3片涉及露胸及裸跑影片被評為Ⅰ級既非淫褻亦非不雅；兩片分別涉及一條剃陰毛及按摩胸部影片均被評為Ⅱ級不雅，即兒童及青少年不宜，需對觀看人士作出勸喻。不過，議員、學者及家長團體均質疑評級過於寬鬆，指YouTube無遠弗屆，容易荼毒年輕一代，促淫審處覆核有關評級。

東方去年4月去信政府部門後問題仍未改善，之後又發現有人巧立名目，將涉及女性陰部、胸部大特寫的「無格」淫片，以「精油按摩」、「除毛」、「母乳餵哺」等字眼上載便可規避該平台審查。電影報刊辦早前回覆跟進查詢，指已將東方提交的信中附表列出的色情連結共5條連結，呈交淫審處評定類別，之後再檢視時發現有一條連結已遭YouTube移除。

有關連結的5段影片均有大量包含裸露鏡頭，其中被評為Ⅰ級的第一條片是一名少女拍攝另一名少女露胸影片，第二條片是一名豐滿女子對着鏡頭袒露胸部的自拍影片，雖貼上乳貼，但仍若隱若現。第3條片是大批男女戴上頭盔裸跑，女跑手露胸，男跑手的陽具清晰可見。第Ⅰ級影片是適合任何年齡人士觀看。至於被評為Ⅱ級不雅的第一條片是女子打開大腿展示下體，被他人以剃刀除毛，大特寫其陰部。第二條片是已被移除的影片，是日本成人色情影片截取片段，片中一名女子被一名男子以精油按摩胸部。

議員促檢視評定標準 議員葛珮帆認為情況不能接受，她指出YouTube目前是全球最大的影片分享平台，其受眾廣泛且遍布多個年齡層，上述不良影片或對心智未成熟的使用者，尤其兒童及青少年產生不良影響。她認為淫審處是次評定結果過於寬鬆，有關涉及上述影片中出現的色情、暴力、血腥等不良內容的評級應該更為嚴格。葛珮帆指出有關平台方更應加大力度監管，淫審處亦應檢視有關的評定標準。

家長團體：應列Ⅲ級增警覺 香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，有關評級太過寬鬆，因影片有裸露鏡頭，應被評為第Ⅲ級，即淫褻，一律不得發布。由於考慮到YouTube無遠弗屆，6、7歲的小朋友亦會經常自己以手機上網觀看，與青少年都容易看到裸露鏡頭，不明白為何會被評為非淫褻亦非不雅，促淫審處重新覆核。灣仔區家長教師會聯會主席顧羅素君則表示，若相關片段有裸露性器官鏡頭，當局應將其列為Ⅲ級，或要求片段擁有人打格。她指將相關影片列為Ⅲ級，可方便家長提高警覺進行管理，避免子女誤看此類影片。

根據淫審處評定類別程序，審裁處可主動或應呈交物品人要求，重新考慮物品的評定類別，並予以更改或維持。如有人要求覆核，審裁處亦須覆核該暫定類別。審裁處覆核或重新考慮物品的評定類別時，主審裁判官將會同4名或以上審裁委員，作公開聆訊。審裁處評定物品類別後14天內，任何一方均可就法律論點向高等法院原訟法庭提出上訴。