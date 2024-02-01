暴力氾濫如無法 治安紛亂暗無天

本港罪案急增，有數字為證，惟執法部門依然一副大安旨意的模樣。結果，昨日尖沙咀又有黑社會暴力案件「贈興」，更禍及無辜年幼小童，內地旅客也遭受池魚之殃，旅遊之都形象盡毀，堪稱無法無天！都說香港淪為「國際大刀會」，「黑社會最大」，絕無誇張。

昨日凌晨零時許，尖沙咀金巴利道一間食店，突遭約7名惡漢闖入，對3名正在開餐的男子拳打腳踢，甚至有人持懷疑伸縮棍、膠櫈等狂砸3男，店內桌椅亦被掀翻，猶如黑社會尋仇電影情節，令人震驚，群煞得手後跳上私家車逃之夭夭。混亂中，連細路女也遭殃，鄰桌一名由親友帶同抵港旅遊的4歲內地女童慘被傷及面部。更令人驚訝的是，執法人員接報到場後，11名「塘邊鶴」在不遠處「睇熱鬧」，期間還不斷叫囂，擺明視執法人員如無物。難怪外界紛紛質疑，香港還有沒有王法，仲成世界乎？

行兇群煞至今仍未落網，在附近叫囂的11名男子則涉嫌「非法集結」被捕，但如此氣燄囂張，不禁令人想起，多年前有黑社會成員狂言「12點後我話事」的經典場面，香港任由黑幫「打橫行」，可謂另類五十年不變。事後調查指出，是次傷人涉及兩個黑幫之間的恩怨，無辜受傷的內地女童送院治理後無大礙，算是不幸中的大幸，惟心理創傷能否修補，實在令人擔心。

不管如何，香港治安敗壞，黑社會橫行無忌，嚇煞市民和旅客，已是不爭的事實。所謂安全城市、旅遊之都，威名盡喪。今次事件留給旅客一個怎麼樣的壞印象，想也想得到，如此可怕的「旅遊體驗」，即使港府大花銀彈搞宣傳，都是粉飾門面而已。執法部門有沒有認真維持治安，有沒有認真反黑，還用問嗎？

事實上，街頭仇殺、黑幫群毆、南亞兵團作亂、搶劫盜竊、詐騙猖獗、毒品橫流，以至恐怖兇殺案頻傳，已成了這些年的香江一景。單是涉及假難民的罪案，幾乎隔三差五發生，由偷渡到打黑工再到勾結黑幫食大茶飯，打劫打鬥販毒，統統有假難民身影，儼然本港治安的最大毒瘤。

當局日前公布去年罪案數字，總數超過9萬宗，較前年勁增近三成，已反映此城之烏煙瘴氣。難為高官不以為意，不是沾沾自喜形容「多項主要罪案數字錄得香港回歸以來最低」，就是搪塞「傳統罪案數字仍處於低位」，跟市民觀感存在極大落差。正是執法當局一直抱持「鴕鳥」態度，一味自欺欺人，自我感覺良好，腥風血雨才會無日無之，黑社會才會肆無忌憚，市民商戶才會人心惶惶。

世風日下，道德淪亡。除了街頭暴力，昨日有人將寵物犬掟落街，狗狗慘死；又有青少年對露宿者肆意欺凌，慘不忍睹。一個經濟不景、治安敗壞的亂世，人心不古自不待言。君子不立危牆之下，難怪有能力的人爭相離去，寧願移民他方做二等公民，今生也不願做香港人。港府再不認真整頓秩序，嚴打黑社會，執法部門面目無光事小，香港不斷沉淪、永無寧日事大！