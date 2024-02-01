笑看天下：應對伊朗 拜登頭痛

美國喺約旦嘅後勤基地，周日遭親伊朗武裝組織嘅無人機襲擊，導致美兵嚴重傷亡。美國傳媒周一引述美方官員報道，指施襲無人機接近基地時，剛好一架友軍無人機也回航，防空系統疑似混淆敵我，未能夠阻止襲擊。

無人機係當今戰事最常見嘅殺敵工具，以美國軍事之強勁和發達，美軍防空竟然未辨來者是敵是友，未予攔截而造成此趟悲劇，美國官員嘅說法，不禁令人質疑美軍嘅防衞出現漏洞；亦有指伊朗民兵組織也曾用類似招數避開美國防禦，可見幾嚴密防範，始終有疏漏之時。點講都好，美國今次算係「老貓燒鬚」！

今次係以哈衝突以來，首度有駐中東嘅美軍遇襲殉職，伊朗否認與襲擊有關，表示是與伊朗結盟嘅地區武裝組織自行決定對「美國侵略者」作出回應。眾所周知，美國惡慣，向來要打誰就打誰；可如今呢壇嘢牽涉伊朗，着實係燙手山芋！外界關注美國以何種方式回應，拜登正展開總統競選連任工程，若處理失當，必拖累其支持度。

美國若直接攻擊伊朗本土，將令緊張嘅中東局勢進一步失控，以目前美伊政府公開嘅表態，雙方都不想陷入全面戰爭。白宮國家安全委員會發言人柯比表示，美國不尋求與伊朗開戰，亦不希望中東發生更廣泛嘅衝突，其實，拜登何嘗不是？

伊朗已備受美國制裁，如今嘅制裁措施旨在迫使伊朗遵守核計劃，遏止德黑蘭透過一系列代理人加劇區內不穩嘅能力；若然美國貿然攻伊，伊朗只要關閉霍爾木茲海峽作回應，一旦封鎖，全球20%石油和天然氣無法通過該海峽運送，油價上升必將打擊全球經濟。拜登連任要打經濟牌，相信必不會出此下策。應對伊朗，拜登肯定頭痛。