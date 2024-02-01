筆下風雲：美軍失威 今非昔比

美國是全球第一強國，軍事能力也是全球第一，恃住船堅炮利而到處耀武揚威，詎料美軍駐約旦基地日前遭到襲擊，3名美國士兵死亡、數十人受傷。美國承認，敵方無人機接近時，一架美軍無人機正返回約旦基地，導致基地防空系統未能分清敵友，沒有擊落敵方無人機及阻止襲擊。毛澤東說「美帝是紙老虎」，是耶非耶，從今次事件或可窺探一二。

美國一向強調軍備先進，能夠精準打擊，軍火更是輸往全世界，今次竟然老貓燒鬚，連一架無人機都無法攔截，不可謂不失威。有指今次襲擊，是親伊朗民兵所為，而這些民兵資金、武器、規模，皆難跟美軍匹敵，竟然輕易得手，令美軍首次在中東遇襲喪命，其軍事實力是否真如吹噓那樣無懈可擊，寫在牆上。

除了防空系統失靈，近年美軍亦時有失事死人的消息傳來。去年11月，美軍「魚鷹」運輸機在日本鹿兒島縣屋久島附近海域墜毀，機上8人全部罹難，調查顯示肇因為器材故障，亦導致同款運輸機全面停飛。2018年，一架美軍F-16戰機墜毀於內華達州內利斯空軍基地附近，飛行員身亡，為美軍在48小時內第3宗軍機失事，令人側目。

盛極而衰，物極必反。美國多年來保持世界第一強國的地位，無人能夠挑戰，但近年隨着非西方勢力崛起，美國很多事情已經力不從心，如今連應對一個武裝組織的突襲也手忙腳亂，真叫人大嘆今非昔比。拜登的心情也很焦慮。對內，和共和黨的黨爭愈演愈烈，對外，又無法掌控局勢，既不能不反擊伊朗，又深恐伊朗一旦捲入中東戰爭全面開戰，美國更難抽身。更令拜登憂心的是，朝鮮半島局勢同樣愈趨失控，要是南北韓爆發戰爭，美國如何兼顧？