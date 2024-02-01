強詞有理：製造業王國

中國是世界第一製造大國，這是人人皆知的事實，但這個「世界第一」到底有多厲害，許多人未必知道。根據經合組織（OECD）最新報告，2023年中國大陸製造業總產值佔全球的35%，排第二位的美國僅佔12%，日本6%，德國4%，印度和南韓各佔3%，意大利、法國和台灣各佔2%。也就是說，中國不僅創造了全球製造業逾三分之一的產值，而且超過世界排名第二至第十的總和，這在過去是無法想像的。

看到以上數字，許多人終於明白美國為何不斷強調無意對華脫鈎，其實不是不想脫鈎，而是根本脫不了。儘管這些年美國積極扶持印度和越南等新興國家，企圖取代中國產業鏈和供應鏈，但印越兩國製造業加起來還不及中國的零頭，如何取代？須知印度和越南先天不足，後天失調，各種硬件和軟件都明顯不如中國，在可見將來都不可能取代中國的地位。有人曾講過一個笑話，以後世界只有兩個製造，一個中國製造，一個外國製造，各佔一半。雖是笑話，卻不是沒有道理。

最重要的是，中國製造業已不再停留於初級階段，而是逐漸朝高科技、高質量、高附加值方向發展。過去主要靠服裝、家電、家具等「老三樣」支撐出口，現在則由電動汽車、鋰電池、太陽能電池等「新三樣」取代。去年中國汽車出口量首次超越日本，成為全球第一，其中電動汽車出口增幅驚人，方興未艾。至於中國鋰電池和太陽能電池更是稱霸世界多年，佔全球市場比例高達八成，地位穩如泰山。雖然美國及歐洲正千方百計打壓中國相關產業，但結果只能是損人害己，徒勞無功。

當然，中國發展道路不可能一帆風順，過程中必會遇到各種問題，例如近年經濟增長放慢，內外環境欠佳，製造業難免也會受到影響。西方乘機落井下石，認為中國經濟已經見頂，甚至即將崩潰。但實際上，根據過去的經驗，唱衰中國經濟往往適得其反，外界愈不看好，中國經濟表現愈好。

歸根究柢，西方由於本身的傲慢與偏見，加上從來沒有真正了解中國，所以對未來的預測往往離題萬丈。有人認為2035年中國將超越美國成世界最大經濟體，有人則認為中國GDP永遠也不會超越美國，誰對誰錯，只能留待時間證明。也許大家應該相信這句話：永遠不要賭中國輸。