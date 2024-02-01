坦言集：錯在學生會？

今天，香港的大學學生會不是停頓便是陷於瓦解，連歷史最悠久的港大學生會也難逃此劫。黑暴只是一時情況，為何大學等要置學生會近乎死地？或至少把幾十年學生會的獨立運作取消？

自上世紀60年代後期開始，港大學生會便與英國人統治的大學當局進行抗爭，沒有任何暴力，也沒有多少惡言，爭的只是學生參與校政，在學校的教學運作中增添個別學生代表，目的是讓學生的意見可為學校當局聆聽知悉。當時較為激進的是學生報《學苑》的編輯們，為校政改革的主力，也借《學苑》篇幅反思討論港大的性質，主題是港大為中國而立。由此開啟港人反殖民主義的思想。

70年代初期，港大學生參與保釣運動，在校園示威，也與其他院校學生走上街頭和平地示威。當時的殖民地政府強力禁制，致有維園示威時被洋警官毆打示威學生。港大、中大學生會與學聯也介入領導示威，全然是中國的民族主義感情驅動。自60年代後期的校政改革，殖民地政府便感到大學生不可靠，港大特別從新加坡南洋大學聘請鎮壓學生運動成功的黃麗松為校長，一改洋人校長無為之治。

但中國在聯合國恢復席位，前美國總統尼克遜訪華、乒乓外交等，大學生的民族情緒一發不可收拾。70年代初，港大、中大學生會相繼組代表團訪問內地，為香港歷史首次，石破天驚。雖然有中央政府引導，但學生會冒建制和大學的反對和壓制，也不怕前途受阻，公開地組團北上，反映着他們的勇氣和愛國熱情。當時港大《學苑》出版兩期北訪紀錄，每期印刷4,800份，在報攤銷售，24小時便售罄，可見在社會的反響是多大。

自此開始，眾學生會開展認中關社的愛國教育，影響及於中學生。當時衝擊由殖民地文化和國民黨反共思想主導的香港思潮。大學學生會的大學生起着去殖民地化、移風易俗的開拓作用。即使回歸談判時主張民主回歸，堅決反對英治延續的，也盡是這幾代學生。沒有政治投機，沒有個人利益，從民族感情、民族精神出發。與內地近代歷次的學生運動薪火相傳。期間當然有港英的政治滲透擾亂，國民黨的反對和國際形勢的轉變，但至少到回歸談判時，香港大學生還是以民族為重。

可是，為甚麼回歸底定後，幾十年卻反轉出現過去幾年的黑暴呢？是學生會制度的錯？抑或是其他？