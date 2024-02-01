勸交男不治 父子分涉襲擊誤殺被捕

【本報訊】本周一晚上近7時，執法部門接報，指有數名男子在黃大仙東頭邨旺東樓一店舖外爭執，其中一名姓陳（59歲）男子疑被推跌在地，頭部受傷昏迷，由救護車急送伊利沙伯醫院救治後留醫，與陳男分屬老友的一名61歲男子受輕傷，經檢驗後拒絕送院。

疑因隨處便溺問題爭吵 執法人員經初步調查後，於案發當日以涉嫌「普通襲擊」，拘捕一名姓章（58歲）男子。不過，留醫的陳男傷勢急轉直下，至昨日凌晨1時45分被證實不治，其死因有待驗屍確認。人員經進一步調查後，昨日以涉嫌「誤殺」，拘捕另一名姓章（33歲）男子。據悉，被捕二人為父子關係。章父其後獲准保釋候查，需於2月中旬向執法部門報到；被捕兒子則被扣查。

據悉，陳男已婚及退休，育有一名10多歲兒子及照顧九旬母親，他不時前往東頭邨便利店買啤酒並在附近休憩公園與街坊「吹水」。案發當日，陳男與該六旬老友在邨內花槽邊飲酒聊天，期間有人疑因早前被指隨處便溺問題，與其兒子找陳男老友「晦氣」，陳男上前力勸「唔好郁手」時，懷疑遭人推跌後腦着地口吐白沫，左耳及頭部流血昏迷，章氏父子見狀逃去，街坊隨即報案求助。