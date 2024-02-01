攔途截劫金條案 兩刀匪手法曝光

擊碎貨Van玻璃 舉刀指嚇司機 收取報酬替人運送金條的年輕司機，前晚駕乘貨車途經落馬洲期間，報稱遭兩刀匪閘車截劫，搶去貨車及總值約400萬金條逃去，事主負傷跑至附近求救。執法人員接報趕至，尋獲一輛車牌與行車證不符的七人車，並得悉附近一輛的士疑遭匪徒車輛碰撞。經初步調查後，案件列「行劫」及「行使虛假文書」，正追緝兩名國籍不明男子，並就案件來龍去脈展開深入調查。

消息指，遇劫事主姓沈（21歲），他自今年1月起替朋友駕車送貨，主要是駕駛由對方提供的白色輕型貨車運送金條。在今次遇劫前，沈男已運送4次金條，每次收取400元報酬。本周二晚上7時許，沈按指示在紅磡取得8條各重一公斤、估計市值約400萬元的金條，在用麻袋包裝載金條後，再把金條放在該輛輕型貨車座位，繼而運送至一貨倉交收。

匪徒棄車與行車證不符 約一小時後，沈男駕車駛至落馬洲洲頭西路時，一輛黑色私家車疾馳而至，並在前方閘停沈男的輕型貨車。兩名俱戴黑色鴨舌帽、穿黑色外套、黑色褲及戴黑色口罩的男子下車，分持約一米長的黑色彎刀衝向輕型貨車，其中一人用刀擊碎輕型貨車的前側車窗後，再舉刀指嚇沈男。

沈男受驚下左腳意外擦傷，他負傷跑向附近一個倉庫，向一名姓洪（54歲）的時裝店老闆求救，對方得悉後着其友人報案，並陪同沈男折返現場查看。惟輕型貨車及劫匪乘坐的私家車俱不知所終，現場僅留下另一輛黑色七人車。執法人員接報趕至，發現該輛黑色七人車引擎啟動且車門打開，車內卻空無一人，經調查後發現該車車牌與行車證不符，遂根據車輛資料聯絡車主助查。

另外，執法人員在現場一帶發現一名姓曾（66歲）的士司機，他聲稱在當晚8時05分於案發地點附近等客，期間疑被劫匪乘坐的私家車撞向其的士，惟對方沒有停車，逕自往青山公路-洲頭段方向逃去。人員經初步調查後，把案件列「行劫」及「行使虛假文書」，並追緝兩名國籍不明男子。

現場遺下一輛七人車。 遇劫事主