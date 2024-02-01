骨醫發布淫照罪成上訴 3個月內裁決

【本報訊】骨科專科醫生婁子堅涉在社交媒體平台上，多次發布一名女子的裸照和性愛影片。他經審訊後被裁定4項發布淫褻物品罪成，並被判處監禁一年。婁不服定罪及刑期，並獲准保釋往高院提出上訴。高院法官張慧玲昨開庭審理該上訴案，在聽取雙方陳詞後，押後於3個月內作書面裁決。

35歲上訴人婁子堅被控於2020年先後在社交媒體平台Telegram群組發布淫褻物品，即一張裸體女子Ｘ為一名男子口交的照片、一張裸體女子Ｘ袒露胸部的照片及兩段裸體女子Ｘ袒露胸部及陰毛的影片。根據香港醫務委員會資料，婁在2011年開始行醫，2019年取得骨科專科資格。

質疑原審官過度參與審訊 上訴方指，雖然原審時曾傳召專家講述Telegram的運作等，但未能解釋到是否有其他可能性是上訴人以外的人士發布。上訴方又質疑原審裁判官溫紹明過度參與審訊，辯方在盤問證人期間曾一度表示「驚法官大人唔開心」，上訴方稱溫官過多發問給予辯方壓力。控方則指，原審裁判官已有足夠證據可作推論是上訴人發布，辯方亦沒有就何人可發布方面盤問專家。控方亦認為溫官的提問只為案件管理，並非過分參與。

據原審案情指，事主Ｘ的丈夫Ｙ在2020年5月14日獲告知其結婚相被發布在Telegram的一個群組內，Ｙ發現發布帳戶的電話號碼與上訴人的號碼脗合，該帳戶在群組發布一張Ｘ的性感相片，Ｘ及Ｙ翌日報警，但執法部門以沒有露點為由拒絕落案。帳戶其後再發布一張Ｘ的口交相片，Ｘ仍認出相中人為自己，並表示是被偷拍。不久後，群組內再出現兩段Ｘ的不雅片段。上訴人最終被捕，並被指涉案相片等是由上訴人發布。案件編號：HCMA 241/2022